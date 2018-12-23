Видео: на Арсенальной набережной перевернулся "Солярис"

Предположительно, водитель иномарки наехал на сугроб и не справился с управлением.

Во вторник, 12 марта, в Петербурге на Арсенальной набережной перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился возле дома номер 6. Предположительно, водитель иномарки наехал на сугроб и не справился с управлением. В результате этого машина перевернулась. Информация о состоянии водителя уточняется.

По словам очевидцев, авария на некоторое время парализовало движение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" в данный момент движение на полосе восстановлено.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"