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Видео: на Арсенальной набережной перевернулся "Солярис"

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Предположительно, водитель иномарки наехал на сугроб и не справился с управлением.

Во вторник, 12 марта, в Петербурге на Арсенальной набережной перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился возле дома номер 6. Предположительно, водитель иномарки наехал на сугроб и не справился с управлением. В результате этого машина перевернулась. Информация о состоянии водителя уточняется.

По словам очевидцев, авария на некоторое время парализовало движение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" в данный момент движение на полосе восстановлено.
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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: арсенальная набережная, перевертыщ, солярис
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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