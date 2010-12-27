Руководство Фонда соцзащиты пенсионеров переписало на себя около 200 квартир

В помещениях организации проводятся обыски.

Утром 12 марта ФСБ провело 15 обысков в помещениях "Фонда социальной защиты пенсионеров" и "Дома ветеранов, а также в домах руководителей организаций. По данным отделения надзорного органа, пожилые люди переписали сотню квартир на коммерческую организацию. Также оперативники выяснили, что на три физических лица записано более 200 жилых площадей. Квартиры переписаны на главу коммерческого отдела фонда Анастасию Королеву, руководителя фонда и по совместительству ее гражданского мужа Фомина, а также его мать. Вопиющие масштабы нарушений проявились после проверки специалистами данных Росреестра. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Решение проблемы контролирует Следственный комитет по Петербургу. На данный момент потерпевшими считаются уже семеро пенсионеров города. Они продали свои квартиры "Фонду" на условиях того, что будут проживать в Доме ветеранов войны и труда под номером один в Павловске. Данное учреждение находится под управлением Комитета по социальной политике.

Напомним, что Петербург примет талисман Евро-2020 26 марта.

Фото: Piter.tv