Петербург примет талисман Евро-2020 26 марта

Правительство города рассказало о задачах, стоящих перед началом мероприятия.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов собрал совещание по поводу организации и проведения мероприятий к Евро-2020. По информации от чиновников города, Северной столице не потребуется серьезно подготавливать транспортную инфраструктуру, так как большая часть работы была проделана еще перед Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира по футболу.

Однако, временный градоначальник отметил, что Правительство все еще ждет значительный массив работ. Необходимо обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте для болельщиков, а также заняться набором волонтеров.

Беглов добавил, что Петербург станет одним из первых городов, в который приедет талисман турнира. Встреча с ним состоится уже 26 марта.

Напомним, что стоимость ЖКУ в Петербурге за февраль в среднем составляет 5 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv