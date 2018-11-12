Стоимость ЖКУ в Петербурге за февраль в среднем составляет 5 тысяч рублей

Плата за услуги на 2,5 процента снизилась по сравнению с январскими квитанциями.

По итогам за февраль петербуржцы заплатили по коммунальным услугам по пять тысяч рублей. Именно такой средний счет выставили потребителям в мартовских квитанциях. Следует отметить, что на месяц раньше местные жители заплатили на 2,55 процента больше. Об этом сообщает заместитель председателя Жилищного комитета по Петербургу Людмила Соловьева.

Причиной снижения платы за ЖКУ, по информации от специалистов ведомства, стала температура воздуха. Она упала с минус 4,5 до минус 3,1 градусов. В 2018 году наблюдается противоположная ситуация. Тогда январь оказался теплее февраля, поэтому квитанция подорожала на 3,7 процента.

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Фото: Piter.tv