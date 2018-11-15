Сергей Селин рассказал, как будет отмечать 58-летие

Артист только вернулся с гастролей и планирует спокойно посидеть в кругу близких.

Актер Сергей Селин рассказал о том, как он планирует отмечать день рождения. Сегодня, 12 марта ему исполняется 58 лет. Исполнитель роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улица разбитых фонарей" планирует просто отдохнуть после масштабных театральных гастролей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сам именинник заявил, что если бы не активные перемещения по стране, то он собирался бы с родственниками и друзьями и устроил бы торжество с размахом.

Я только вернулся с гастролей. Сложные были перемещения: Архангельск, Северодвинск, Киров. Весь север исколесили. Я сейчас вот просто лег и лежу… Если бы не эти гастроли, то отмечал бы с размахом, наверное. А так – договорились с женой, что просто в семейном кругу отпразднуем объяснил ситуацию артист

Напомним, что обычно актер отмечает день рождения за границей вместе с семьей. Таким образом артист провел праздники в Испании, Италии, Абхазии и Франции.

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Фото: Piter.tv