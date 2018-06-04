Норвежские судостроители наймут в Петербурге сотню сотрудников

Рыболовные компании расширяют сферу влияния в России.

В Петербурге норвежская судостроительная компания собирается нанять 100 местных рабочих. Расширение российского рабочего персонала связано с закреплением на рынке. Такие планы огласила рыболовная корпорация, связанная с переработкой водных биоресурсов. Также норвежский проектировщик гражданских судов Skipskompetanse собирается получить новых сотрудников. Оба предприятия зарегистрировали юридические лица в Северной столице в начале марта.

Специалисты отмечают, что на данный момент на российском рынке идет передел сферы влияния. Сейчас иностранным компаниям предлагают льготы на вылов рыбы, если они занимаются судостроением на территории страны.

Пока что нет требования делать проектирование в России и закупать технологическое оборудование здесь, но мы идем на опережение, чтобы быть локальным поставщиком и в этих сферах, поскольку считаем, что к этому придет добавил генеральный директор компаний Владимир Максимов.

Напомним, что на Белградской из-за прорыва трубы затопило подвалы.

Фото: Piter.tv