Что произошло в Петербурге 10 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 10 января.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 10 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На "Коле" произошло массовое смертельное ДТП.

Трагедия случилась накануне на 76-м километре, столкнулись пять машин. Известно, что "Шевроле" начал обгон попутного автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками и "Сканией". Одна из задетых легковушек невольно "втянула" в аварию пятый автомобиль. На месте скончались водитель и пассажирка "Шевроле", автомобилист восемь раз за 2021 год привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

К слову, за новогодние каникулы в Петербурге и Ленобласти погибли в ДТП 18 человек.

Петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте.

Льдина свалилась на 25-летнюю девушку с крыши дома №26, это случилось вечером 9 января. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Женщина легла на проезжей части в Красном Селе.

По словам очевидцев, девушка была явно не в себе: перед тем, как разлечься на дороге, она ходила по дворам Кингисеппского шоссе и кричала. Обошлось без происшествий, водители объезжали красносельчанку. С дороги незнакомку забрали полицейские и медики.

В период новогодних праздников в Петербурге в пожарах погибли 5 человек.

Всего пожарные выезжали на вызовы 182 раза, количество пожаров в праздники снизилось на 41% в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Крупных пожаров в городе не произошло, однако в петербургском отделении ГУ МЧС особенно отметили случай с пожаром в Рыбацком, когда на лоджию попала звуковая ракета, и сильный пожар в здании бывшего общежития на улице Нахимова.

В Петербурге возбудили 107 административных дел из-за плохой уборки снега и мусора.

За праздники инспекторы ГЖИ проверили 1291 многоквартирный дом, в 29% из них найдены нарушения. Возбуждено 107 административных дел на 9,23 миллиона рублей. Инспекция напомнила, что горожане могут жаловаться на несвоевременную уборку дворов и вывоз мусора на горячую линию компании "Невский экологический оператор", свою управляющую компанию или через ГИС ЖКХ.

В комздраве не исключили ужесточения ограничительных мер из-за штамма "омикрон".

По словам главы комздрава Дмитрия Лисовца, сейчас городу нужно добиться надлежащего исполнения уже действующих ограничений. Чиновник выразил надежду на то, что горожане будут ходить в общественные места с сертификатами вакцинированного или переболевшего, а "не используя какие-либо иные методы". Текущих ограничений, сказал Лисовец, пока достаточно, однако дополнительные меры потребуются, если ситуация в России примет такие же масштабы, как в странах Западной Европы.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Piter.TV

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село