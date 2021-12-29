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Видео: женщина легла на трамвайные пути в Красном Селе

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Незнакомке оказывают психологическую помощь.

Женщина легла на трамвайные пути в Красном Селе. C проезжей части ее увела полиция. Видео было опубликовано утром 10 января в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в "ВКонтакте".

По словам очевидцев, девушка была явно не в себе: она ходила по дворам на Кингисеппском шоссе и кричала что-то. Затем легла на проезжую часть. Водителям пришлось ее объезжать. К счастью, обошлось без происшествий. Прохожие предлагали женщине свою помочь, однако она отвечала несвязно и нецензурно. 

С места незнакомку забрали полицейские. Позже приехала и "скорая помощь". Женщине окажут психологическую помощь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогодние праздники 18 человек погибли в ДТП на дорогах Петербурга и области. 

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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