В новогодние праздники 18 человек погибли в ДТП на дорогах Петербурга и области

Всего на дорогах города и области произошло 4094 аварии.

В новогодние праздники, с 30 декабря по 9 января, на дорогах Петербурга и области произошло 4094 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 3201 авария, в которых пострадали 57 человек, ранены – 73 человека, 7 из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 893 аварии, в которых пострадали 54 человека, ранены – 99 человек, 16 из них – дети, в результате ДТП погибли 17 человек.

Ранее стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе.

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