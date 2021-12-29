На "Коле" столкнулись пять машин. Погибли двое

Скончавшийся водитель "Шевроле" только в 2021 году за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 8 раз.

Накануне днем на 76 километре Мурманского шоссе (автодорога "Кола") в результате аварии с участием пяти машин погибли два человека. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 41-летний водитель "Шевроле Авео" начал обгонять попутный автомобиль, выехал на "встречку", где столкнулся со встречной "Сканией", попутными "Рено Дастер" и "Фольксваген Джетта". В свою очередь "Дастер" столкнулся со "Шкодой Октавия".

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажирка "Шевроле".

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции. Состояние других участников ДТП неизвестно.

Судя по кадрам, которые опубликованы в сети с места аварии, машины получили сильные повреждения. В комментариях горожане отметили, что этот участок аварийно-опасный, особенно зимой, однако находятся те, кто обгоняет "в лоб", подвергая опасности не только свою жизнь, но и других участников движения.

Известно, что скончавшийся водитель "Шевроле" только в 2021 году за нарушения ПДД привлекался к ответственности 8 раз.

Фото и видео: Аварийно-спасательная служба ЛО; ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте