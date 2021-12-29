В период новогодних праздников в Петербурге в пожарах погибли 5 человек

Количество пожаров в период новогодних праздников 2022 года снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка, передает корреспондент Piter.TV.
Крупных пожаров не было зафиксировано. Литовка выделил два происшествия: ситуацию со звуковой ракетой, которая попала в лоджию в Рыбацком, а также пожар в здании бывшего общежития на улице Нахимова.
Всего было зарегистрировано 182 пожара. 5 человек погибли, 7 человек пострадали. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу спасли 103 человека.
Начальник пресс-службы отметил, что некоторые жители и туристы выходили на лед. Любимым местом стал лед на стрелке Васильевского острова.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталия Штернберг
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