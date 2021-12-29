50 человек эвакуировали из дома на Нахимова из-за пожара

30 человек спустили по маршевой лестнице.

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома на улице Нахимова, где днем 2-го января произошел пожар. Возгорание произошло в девятиэтажном доме №1, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Во втором часу дня на восьмом этаже загорелась квартира. Жители седьмого этажа просили о помощи. На место направили дополнительные силы и средства. В результате обгорела комната и коридор. 31 человека удалось спасти, всего же было эвакуировано 50 человек.

Одна женщина пострадала, она отравилась угарным газом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец подозревается в поджоге клуба "Зодиак".

Видео: Telegram / @Shmolya

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