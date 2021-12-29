Ранее судимый петербуржец подозревается в поджоге клуба "Зодиак"

Посетителей эвакуировали, никто не пострадал.

Пожар в клубе "Зодиак" на Купчинской улице произошел из-за поджога. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Piter.TV писал, что возгорание произошло в пятом часу утра 2-го января. Горела входная дверь. В тот момент в клубе находилось более 200 посетителей. С огнем справились еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Вскоре полицейские задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний петербуржец. Мужчина уже был ранее судим. По результатам оценки причиненного ущерба было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV