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Ранее судимый петербуржец подозревается в поджоге клуба "Зодиак"
Сегодня, 12:43
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Ранее судимый петербуржец подозревается в поджоге клуба "Зодиак"

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Посетителей эвакуировали, никто не пострадал.

Пожар в клубе "Зодиак" на Купчинской улице произошел из-за поджога. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Piter.TV писал, что возгорание произошло в пятом часу утра 2-го января. Горела входная дверь. В тот момент в клубе находилось более 200 посетителей. С огнем справились еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Вскоре полицейские задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний петербуржец.  Мужчина уже был ранее судим. По результатам оценки причиненного ущерба было возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV

Теги: ночной клуб, поджог, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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