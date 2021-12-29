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В Невском районе от взрыва фейерверка обрушился балкон
Сегодня, 16:28
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В Невском районе от взрыва фейерверка обрушился балкон

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Никто не пострадал.

В Невском районе от взрыва фейерверка обрушился балкон. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Они уточнили, что инцидент зафиксирован в ночь на 1 января по адресу Рыбацкий проспект 19 / 1. Из-за хлопка разрушилась лоджия в одной из квартир. Также из здания вылетела оконная рама. Она повредила припаркованные вблизи дома автомобили. По предварительной версии, в помещении мог взорваться баллон с газом. Сведений о пострадавших нет.

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Фото: Piter.tv

Теги: невский район, обрушение балкона, рыбацкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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