Сарана: система здравоохранения города адекватно реагирует на существующие вызовы

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению рассказал об эпидемиологической обстановке в городе.

Ранее главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова отметила, что в городе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Сегодня суточное число заболевших превышает более 3 000 человек, свыше 7,5 тысяч больных COVID-19 и пневмонией лежат в стационарах. Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал "Петербургскому дневнику" об эпидемиологической обстановке в городе.

По словам Сараны, рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге наблюдается уже полтора месяца. Ежедневно власти города следят за динамикой эпидемиологического процесса, а также за количеством госпитализированных. В настоящий момент, отметил он, в городе нет дефицита коронавирусных коек.

У нас под COVID-19 работают 18 стационаров, каждый в день может выписать примерно 50 человек и соответственно столько же взять. Андрей Сарана, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга

Этим летом в городских стационарах зафиксировали минимальный процент коек – 4%, максимум же – 37%. Каждая больница, заявил Сарана, имеет резервные койки. К примеру, "открывается склад, оттуда вынимается белье, ставятся раскладушки и кладутся пациенты".

По словам Сараны, коронавирусная волна проносится по стране с задержкой в 1-2 месяца. Сейчас многие регионы сталкиваются с той ситуацией, с которой Петербург столкнулся еще летом. Чтобы не допустить суточную госпитализацию в 1000 человек, город вынужден вводить дополнительные ограничения, в том числе и QR-коды. По его мнению, в последнее время горожане забыли о коронавирусе. Например, многие петербуржцы не надевают маски в метро. По словам Сараны, "это безответственность наша".

Люди должны понимать, что самые большие риски заразиться там, где есть большая скученность. Один чихает, вирус разносится в радиусе 8 метров, а дальше результаты известны. Андрей Сарана, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга

Подъем заболеваемости коронавирусом держится на протяжении 2-3 месяцев. Нынешний подъем начался в конце августа-начале сентября. Предварительно, к ноябрю город выйдет на плато, заявил Сарана.

Способ борьбы с вирусом – вакцинация. Однако есть число вакцинированных, переболевших ковидом. По словам зампредседателя, из вакцинированных болеют 2-3%, невакцинированные люди болеют в 15-20 раз чаще и тяжелее переносят вирус, нежели вакцинированные. Также есть информация о погибших вакцинированных. Но этому есть объяснение.

Вакцинированным человека можно считать через 42 дня, если он проходил вакцинацию двухкомпонентной вакциной. А если сделал прививку, а через 7 дней заболел COVID-19 и умер, – в чем тут вакцину можно обвинять? Андрей Сарана, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 640 443 человека, 1 823 239 человек полностью завершили цикл вакцинации. В настоящее время в городе работают 174 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. В ближайшее время в двух торговых центрах – во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков откроются новые пункты вакцинации.Также пункты могут появиться в почтовых отделениях.

Фото: Piter.TV