Сегодня в городе работают 174 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных.

В ближайшее время в двух торговых центрах – во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков откроются пункты вакцинации. Об этом 20 октября в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Кроме того, мы прорабатываем вопрос организации таких пунктов вакцинации, прежде всего, нацеленных на аудиторию пожилых пациентов, в отделениях "Почты России". Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга

По данным на 20 октября, в Петербурге первично привились 1 625 828 человек, вторично вакцинировались 1 800 829 горожан. Смольный отметил рост спроса на вакцинацию от коронавируса в первый же день после того, как было объявлено об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест. За день более 10 тысяч петербуржцев первично привились от ковида.

Фото: Piter.tv