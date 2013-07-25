В петербургских стационарах лежат более 7,5 тысяч больных COVID-19 и пневмонией

За сутки в стационары поступили 542 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 7 699 человек с коронавирусом и пневмонией.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 37,2% коечного фонда (накануне – 36%). В стационарах находятся 7 699 человек, из них 725 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 393 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 371 человек, в "Заре" – 569 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 94 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 37 098 человек.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших превышает более 3 000 человек. За сутки в Петербурге зарегистрировали 3 233 новых случая заболевания коронавирусом, 3123 человека выздоровели и 67 человек умерли.

Кроме того, стало известно о двух случаях заболевания разновидностью штамма коронавируса "дельта" AY4.2. Первый случай зафиксировали в Твери, второй – в Петербурге.

Фото: Piter.TV