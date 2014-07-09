В реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 707 пациентов

В общей сложности официально COVID-19 болеют более 44 тысяч человек.

Смольный опубликовал актуальные данные по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Петербурге. За последние сутки в инфекционные стационары госпитализировали 587 человек.

Из больниц выписали 552 человека. В реанимации находятся 707 человек, к ИВЛ подключены 372 человека. В общей сложности сейчас для пациентов с коронавирусом свободны 36% коек. Больных COVID-19 и с пневмониями принимают 18 стационаров, 3 из которых — федеральные.

Число активных пациентов с вирусной инфекцией составляет около 44 тысяч человек.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3280 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV