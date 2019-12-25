В Петербурге за сутки зарегистрировали 3280 случаев заболевания COVID-19

В России установлен очередной антирекорд по летальным случаям за сутки.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3280 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 2987 человек выздоровели, 68 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 676 510 случаев заболевания COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 36 339 заболевших коронавирусом. Были выписаны по выздоровлению 25 895 человек, 1036 скончались. Это рекордный показатель по смертности.

С ноября для посещения общественных мест гражданам понадобится QR-код. Неофициально переболевшие коронавирусом также могут его получить.

Фото: Piter.TV