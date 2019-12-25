В Петербурге за сутки зарегистрировали 3280 случаев заболевания COVID-19

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3280 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки 2987 человек выздоровели, 68 умерли.
За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 676 510 случаев заболевания COVID-19.
Всего за сутки в России выявили 36 339 заболевших коронавирусом. Были выписаны по выздоровлению 25 895 человек, 1036 скончались. Это рекордный показатель по смертности.
С ноября для посещения общественных мест гражданам понадобится QR-код. Неофициально переболевшие коронавирусом также могут его получить.
Фото: Piter.TV
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