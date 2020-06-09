Адвокат: Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации

Адвокат пояснила, как Ефремову получить более мягкое наказание после смертельного ДТП.

Юрист: Михаилу Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила адвокат Оксана Михалкина. Женщина пояснила, что заслуженный артист РФ может предложить семьи погибшего водителя после ДТП на Смоленской площади компенсацию в размере не менее 5 млн рублей, так как подозреваемый "публичный человек".

Это тяжкий состав преступления, получить по нему условный срок нельзя. Смягчающим обстоятельством может стать извинение и возмещение ущерба Оксана Михалкина, адвокат

Эксперт добавила, что дело может быть еще раз переквалифицировано. Чтобы его рассматривали по более мягкой статье, нужно установить, был ли актер действительно пьян. В ряде СМИ заявили, что во время движения актер находился под действием снотворного препарата.

Напомним, что смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Около 3 дома по Смоленской площади артист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". За рулем последней находится 67-летний водитель. Он погиб утром 9 июня в столичной больнице. Медицинское освидетельствование показало, что на момент совершения нарушения ПДД, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии.

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