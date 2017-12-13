Что произошло в Петербурге 21 февраля: фото и видео

Канал Piter.tv приготовил для вас новую подборку происшествий в Северной столице.

21 февраля выдалось холодным. Столбик термометра упал до -20 градусов. Резкое похолодание вызвало странную реакцию жителей Санкт-Петербурга. Чего стоит только водитель кроссовера, который сегодня прославился из-за своей выходки в подземном переходе. Это и многое другое читайте в нашей будничной подборке самых главных происшествий в северной столице.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 21 февраля

1. На Адмирала Коновалова на ребенка прокурора Петербурга упала глыба льда. Мальчик серьезно пострадал. Его пришлось госпитализировать в больницу. Делом начал заниматься Следственный комитет. Оказалось, что ребенок является сыном руководителя прокуратуры Петербурга. Его мать быстро передала информацию о произошедшем коллегам из местного районного надзорного ведомства.

2. В Пулково самолеты не могли приземлиться из-за тумана. Из-за густого тумана приземлиться не смог рейс из Саратова. Воздушное судо Як-42D не смог произвести посадку и отправился в московский аэропорт "Домодедово". Из-за погодных условий самолет кружил в воздухе более двух часов.

3. Волхонское шоссе встало в пробке из-за ДТП. На сколькой дороге Волхонского шоссе не смогли разъехаться две иномарки. В результате случившегося никто не пострадал. В сторону Пулковского шоссе образовался затор.

4. На Московском проспекте иномарка очутилась в подземном переходе. Водителем оказался 55-летний местный житель Генадий Валяев. Стоит отметить, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспенсере. Также петербуржец несколько раз проходился курс лечения в стационаре. На вопрос правоохранительных органов, зачем он заехал в переход метро, Геннадий Павлович ответил – "Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!".

5."Другая Россия" подожгла дымовую шашку и подбросила ее в штаб Путина в Петербурге . лидеры организации пришли по адресу Красногвардейская площадь, дом три, в котором располагается предвыборный штаб кандидата в президенты. Молодые люди впятером разбросали листовки у здания, а после подожгли дымовую шашку. “Подарок” загорелся на крыльце у входа в помещение. Как стало известно, на выброшенных листах была надпись: “Президентские выборы - фарс”

6. В Московском районе от взрыва газа пострадали двое рабочих на стройке. В половину второго дня 21 февраля рабочие по неосторожности взорвали баллон с газом. В результате несчастного случая пострадало двое людей. От ударной волны их отбросило в разные стороны. В настоящее время жертвы госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

7. Во Фрунзенском районе произошло страшное ДТП. Мужчина за рулём Opel Astra совершал разворот из крайнего правого ряда и столкнулся с попутным Ford Ranger, за рулём которого находился мужчина 1969 года рождения. Водитель "Опеля" получил тяжелые травмы. Его автомобиль пришлось резать.