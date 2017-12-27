Что случилось в Санкт-Петербурге за 23 января: фото и видео

Канал Piter.tv приготовил для вас новую подборку происшествий в Северной столице.

23 января в Санкт-Петербурге прекратился снег, но не прекратились многочисленные ДТП. Службы спасения не успевали ликвидировать происшествия в городе, так как одновременно с дорожными авариями в городе горели квартиры и другие здания.

Стоит отметить, что за сегодняшний день ни разу не закрывали петербургскую подземку. Видимо комиксы метрополитена каким-то образом помогают людям помнить о своих сумках на платформах и в вестибюлях.

Все происшествия в Санкт-Петербурге за 23 января

1. На улице Камчатской спасатели тушили пожар в здании автоцентра. Еще один автоцентр сгорел в Петербурге за последнюю неделю. В этот раз о пострадавших машинах сообщений не поступало.

2. На Гамбургской площади неизвестный в маске написал на билборде с Путиным "лжец. Очевидцы рассказали, что заметили незадолго до этого гуляющего мужчину с длинной палкой в руках. Когда вокруг никого не оказалось, он использовал ее как кисть.

3. На Мгинской улице под утро горела трехкомнатная квартира. Второй пожар ликвидировали 16 человек и 4 единицы техники. По неустановленным причинам загорелась старая мебель.

4. В Адмиралтейском районе авто врезалось в припаркованные машины. Водитель не справился управлением из-за гололедицы и на автомобиле "ВАЗ" протаранил “Лэнд Ровер” и “Ауди”.

5. На Московском шоссе пассажирский автобус улетел в кювет. Версии свидетелей разошлись. Одни утверждают, что автобус подрезала машина. Другие уверяют, что водитель решил объехать пробку по обочине. Исход один. Автобус в кювете, пенсионерка выпала из разбитого окна, остальных тоже вытаскивали из разбитых окон. Серьезные травмы никто не получил.

6. На Жени Егоровой машина полиции въехала на встречке в микроавтобус. Машины врезались друг в друга по неустановленной причине. Автомобиль ППС находился на встречке.

7. Психически нездоровая девочка-наркоманка сбежала из детского дома в Петербурге. Полиция разыскивает 14-летнюю беглянку, которая может находиться в квартире у своего "молодого человека" в Автово. Отмечается, что 19 января девушка сама попросила о помощи.

8. В Петербурге на Серебристом бульваре прорвало трубу с кипятком. Кипяток хлынул прямо около детского сада. Скорее всего детишки на какое-то время останутся без отопления.

9. В Петербурге тушили пожар в квартире на Луначарского. Еще один пожар возник в квартире пожилого мужчины. Соседи рассказали, что он тащит с дом все, что найдет на улице. Спасти жизнь одинокому пенсионеру не удалось. Квартира оказалась завалена мусором.

10. Под Тихвином жуткое ДТП перекрыло полностью дорогу. Камаз врезался в автобус, который развозит работников вагоностроительного завода. В аварии никто не пострадал, однако габаритные машины заняли полностью проезжую часть.