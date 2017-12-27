Появилось видео из квартиры на Луначарского, где погиб человек в результате пожара

Из квартиры, в которой произошел пожар убирают мусор, который скапливался годами.

В Санкт-Петербурге днем 23 января загорелась квартира в жилом доме на Луначарского № 92. Известно, что пожар возник на 3 этаже 12-этажного дома. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Однако спасти жизнь человека не удалось.

В настоящее время пожар ликвидирован, а специалисты разбирают захламленную квартиру. Как рассказывают свидетели, в жилищном помещении очень много мусора. Также сообщается, что пожилой хозяин квартиры скончался на месте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге тушат пожар в квартире на Луначарского.

Фото,видео: Piter.tv