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Вчера, 16:59
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Shdaria
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Появилось видео из квартиры на Луначарского, где погиб человек в результате пожара

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Из квартиры, в которой произошел пожар убирают мусор, который скапливался годами.

В Санкт-Петербурге днем 23 января загорелась квартира в жилом доме на Луначарского № 92. Известно, что пожар возник на 3 этаже 12-этажного дома. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Однако спасти жизнь человека не удалось. 

В настоящее время пожар ликвидирован, а специалисты разбирают захламленную квартиру. Как рассказывают свидетели, в жилищном помещении очень много мусора. Также сообщается, что пожилой хозяин квартиры скончался на месте. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге тушат пожар в квартире на Луначарского.

Фото,видео: Piter.tv

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Теги: луначарского , новости петербург , новости спб , петербург , пожар спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Картина дня

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