Вечером 30 августа выпал снег на проспекте Энгельса в Петербурге

Снежинки превращались в капли, когда попадали на асфальт.

Вечером 30 августа в Выборгском районе пошел снег. Петербуржцы делятся видео в социальных сетях.

Автор поста снимал снег с дома на углу проспектов Энгельса и Луначарского. На кадрах записи крупные снежинки летят на асфальт и превращаются в капли.

Напомним, по словам Колесова, холод в Петербург принес циклон, который немецкие синоптики назвали Ornella. Он уже покинул акваторию Балтики и движется на континент. Ночью циклон будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку.

Синоптик добавил, что в ближайшие три дня ожидаются дожди, местами даже сильные, северный ветер, временами тоже сильный. А дневная максимальная температура воздуха – не выше плюс 11-13 градусов, в дождях может быть и еще ниже. Колесов отметил, что к выходным дождей станет меньше.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Егор Носов