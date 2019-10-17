Холодный циклон Ornella накрыл Петербург

Он добавил, что в ближайшие три дня ожидаются дожди, местами даже сильные, северный ветер, временами тоже сильный.

Во вторник, 30 августа, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о похолодании в городе. В городе сегодня температура держалась на отметке +15 градусов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Колесова, холод в Петербург принес циклон, который немецкие синоптики назвали Ornella. Он уже покинул акваторию Балтики и движется на континент. Ночью он будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку.

Он добавил, что в ближайшие три дня ожидаются дожди, местами даже сильные, северный ветер, временами тоже сильный. А дневная максимальная температура воздуха – не выше плюс 11-13 градусов, в дождях может быть и еще ниже. Колесов отметил, что к выходным дождей станет меньше.

Фото: Piter.tv