В Петербурге тушат пожар в квартире на Луначарского

В Петербурге загорелась квартира. в которой живет пожилой мужчина.

В Санкт-Петербурге днем 23 января загорелась квартира в жилом доме на Луначарского № 92. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. В настоящее время специалисты борются с пажаром. Также на место месте работают медики.

Кроме того, по словам жителей этого дома, в квартире, в которой возникло возгорание, живёт пожилой мужчина. Известно, что он тащит с помойки всё в дом. Свидетели отмечают, что социальные службы о нем в курсе, но почему-то все сигналы жалоб в его сторону проходят мимо.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург