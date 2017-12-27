Психически нездоровая девочка-наркоманка сбежала из детского дома в Петербурге

В Приморском районе из детского дома сбежала 14-летняя школьница, у которой есть проблемы с психикой.

В Приморском районе из школы убежала психически нездоровая девочка, которая употребляет наркотики. Об инциденте правоохранительным органам сообщило руководство заведения. Отметим, что данное учебное учреждение располагает собственным детским домом, в котором и проживала юная петербурженка.

В настоящее время полиция разыскивает 14-летнюю беглянку. По имеющейся информации, несовершеннолетняя ведет активную половую жизнь, поэтому может находиться в квартире у “молодого человека” в Автово. Также оперативники проверяют квартиру бабушки в Невском районе, дом матери в поселке Володарский.

Днем 19 января девочку поместили в медицинский изолятор в связи с сообщением пострадавшей на “психологические трудности”. Около полудня 22 января пациентка взломала дверь кабинета врача и убежала, выпрыгнув из окна.

Согласно предоставленным сведениям, девочка уже трижды самостоятельно покидала заведение.