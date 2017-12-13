Что случилось в Санкт-Петербурге 20 февраля: фото и видео

Piter.tv представляет будничную подборку самых главных происшествий в городе на Неве.

20 февраля в Санкт-Петербурге, несмотря на снег, было поразительно немного ДТП, но как обычно, не обошлось без утреннего пожара. Вместе с тем, Piter.tv рассказал сегодня о двух массовых драках. Одна из них особенно опасна, так как дерутся подростки. С невероятной жестокостью юноши избивают школьников "за неправильные" вещи.

Кстати, сегодня кинологи со своими собаками смогли отдохнуть, так как за весь день не закрыли ни одной станции петербургской подземки. О других происшествиях, случившихся за 20 февраля читайте в нашей традиционной подборке.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 20 февраля

1. В Горелово банда подростков избивает школьников с "неправильным" стилем в одежде. Дети боятся даже просто выходить на улицу. Местная жительница поделилась информацией с полицией о том, что видела избиение мальчика. Поводом для агрессивного поведения может стать даже внешний вид человека. Также разбойников не устраивает, когда дети заходят на “их” территорию.

2. Сотрудники "Спара" сначала поднимали посетительницам юбки, а затем избили заступившихся за них мужчин. Посетители магазина SPAR сообщили о том, что персонал заведения неподобающе ведет себя с женщинами. Мигранты из Средней Азии по-тихому занимались тем, что поднимали юбки посетительницам, а иногда даже записывали это на видео. При этом, иностранцы нагло смеялись и издевались над “слабым полом”. Информация подтверждена двумя петербуржцами, которые лично видели бесчинства работников. В результате, мужчины попросили сотрудников SRARa выйти на разговор. Около входа в заведение, пятеро мигрантов начали агрессивные действия.

3. На Ржевке опять замечена катающаяся по кругу техника, которая отказывается убирать снег. В Красногвардейском районе местный житель уже не раз замечает, как по кругу в ночное время “катается” трактор. Он ездит взад и вперед, вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы. Он движется с поднятым ковшом, делая вид, что занимается делом. Однако, в нескольких метрах от него располагаются загрязненные и облепленные снегом и наледью дороги и пешеходные зоны. Для чего снегоуборочная техника присутствует на данном участке - непонятно.

4. На Митрофаньевском шоссе горит строящийся жилой комплекс. Очевидцы рассказывают, что огонь начал распространяться с верхних этажей дома. На видео заметно, что от постройки поднимается густой черный дым.

5. Среднем проспекте в "зад" такси врезалось другое такси. ДТП произошло на перекрестке между Средним проспектом и 22-линией ВО. Один из водителей поворачивал, в то время как следующий за ним шофер решил “поцеловать” машину в заднюю часть.

6. В петербургском автомобильном магазине рвануло несколько баллонов с белым порошком. Как оказалось, рабочие неправильно установили пожарную сигнализацию. В какой-то момент сигнальная лампочка с надписью "Пожар" замигала красным цветом без всякого повода, после чего автоматически распылились пять противопожарных баллонов со специальным порошком.

7. Казус: на площади Тургенева хотели сбить сосульку, но задели трубу. О произошедшем сообщили местные жители, которые засняли на видео попытку двух мужчин вернуть конструкцию на место. Для этого трубу опоясали веревками, чтобы достать свисающую часть со стены.

8. Петербург превратился в "Сайлент Хилл": на Народного Ополчения прорвало трубу. Коммунальная авария затронула теплопровод. Наш мобильный корреспондент сумел заснять на видео, как целый участок дороги не виден из-за густого белого пара. В результате дефекта большая территория района превратилась в застывший кадр со съемок хоррора “Сайлент Хилл”.

9. В Ленобласти во время пожара спасатели эвакуировали 11 человек. сигнал о пожаре поступил в 12:23 в городе Гатчина. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Рощинской. в помещении на площади 2-х квадратных метров загорелись бытовые приборы. После этого было решено включить в работу газодымозащитную службу, так как при горении электроприборов выделяется много опасного дыма.