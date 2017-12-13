Видео: на Среднем проспекте в "зад" такси врезалось другое такси

На видео попал момент "интимной близости" двух машин такси.

На Васильевском острове утром 20 февраля в аварии пострадали два автомобиля такси. нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть на видео момент столкновения. Участниками происшествия стали транспортные средства, которые принадлежат сервису “Яндекс. Такси”.

ДТП произошло на перекрестке между Средним проспектом и 22-линией ВО. Один из водителей поворачивал, в то время как следующий за ним шофер решил “поцеловать” машину в заднюю часть. По всей видимости, виновник аварии торопился успеть проскочить на “красный” сигнал светофора, но не справился с управлением.

В результате инцидента пострадавших нет.

Видео: Piter.tv

