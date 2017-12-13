В Ленобласти во время пожара спасатели эвакуировали 11 человек

В квартире пятиэтажки загорелась бытовая техника.

20 февраля в Ленинградской области пожарные спасли из пожара 11 человек. В пресс-службе МЧС рассказали, что в одной из квартир загорелись бытовые приборы, в результате чего весь подъезд окутало ядовитым дымом.

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил в 12:23 в городе Гатчина. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Рощинской. На место происшествия прибили два спасательных подразделения, а также полиция с бригада скорой помощи.

Позже стало известно, что в помещении на площади 2-х квадратных метров загорелись бытовые приборы. После этого было решено включить в работу газодымозащитную службу, так как при горении электроприборов выделяется много опасного дыма.

Огнеборцы с помощью маршевой лестницы эвакуировали 10 жителей дома, а одну женщину пришлось спускать с помощью спасательного устройства. Таким образом, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь полностью ликвидировали в 12:36. Устанавливаются причины возгорания.

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Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти