Петербург превратился в "Сайлент Хилл": на Народного Ополчения прорвало трубу

Проспект Народного ополчения "пропала": проезжай часть перекрыта густым паром из-за прорванной теплосети.

По проспекту Народного ополчения произошел прорыв трубопровода. Коммунальная авария затронула теплопровод. Наш мобильный корреспондент сумел заснять на видео, как целый участок дороги не виден из-за густого белого пара. В результате дефекта большая территория района превратилась в застывший кадр со съемок хоррора “Сайлент Хилл”.

В течение двух с половиной минут движения водители не могут разглядеть проезжую часть и встречные автомобили. Происшествие вызывает потенциальную опасность для автовладельцев, которые могут запросто не заметить пешехода или столкнуться с другим транспортным средством.

В настоящее время дорога все еще не перекрыта. На место приехали экстренные аварийные службы. По имеющимся данным, прорыв произошел около 14 часов дня. Специалисты установили, что разрыв находится под железнодорожной эстакадой. Сейчас сотни тысяч кубов кипятка заливают проезжую часть и тротуар.

Петербуржцы продолжают движение, несмотря на угрозу возникновения ДТП. На участке работают медики и правоохранительные органы.

Видео:Piter.tv

