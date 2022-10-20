На презентации Silent Hill анонсировали четыре игры, включая ремейк Silent Hill 2

Игры выйдут на Steam и PS5.

На YouTube прошла официальная трансляция-презентация компании Konami по проекту Silent Hill. Из-за технических неполадок создатели сразу загрузили в Интернет полную версию мероприятия, в которой была представлена новая версия компьютерной игры Silent Hill 2 от Bloober Team с обновлённой визуальной составляющей. Известно, что проект будет подготовлен для пользователей, играющих как на персональных компьютерах, так и на консолях PS5. Известно, что у платформы Sony будет годовая консольная эксклюзивность, хотя точной даты релиза игры все еще нет.

Напомним, что в производстве проекта участвует Масахиро Ито, известный пользователям по первым трём частям серии. Вернётся к работе и композитор Акира Ямаока. Проект создан на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite. Разработчики пояснили, что полностью переделали боевую систему, изменили отдельные детали окружения и положение камеры. В новой версии игры не будет показываться загрузочный экран. При этом в ремейке поддерживается контроллер DualSense и 3D-звук.

Ее одной новинкой от создателей "Сайлента Хилла" станет инди-проект Silent Hill: Townfall. Над ним работают авторы Observation и Stories Untold. Креативный директор объяснил, что в компании хотят "сделать свежее для серии", сохранив при этом элемент психологического хоррора.

Компания Konami представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл".

Фото и видео: PlayStation

