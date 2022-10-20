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Компания Konami представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

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Официально даты выхода картины в свет еще нет.

Компания Konami на официальной презентационной трансляции представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл". ранее специалисты объявили о том, что должны поделиться на мероприятии двумя новыми компьютерными играми, которые находятся на этапе создания, а также подробностями о третьей картине мистической серии. Авторы предполагают, что новый фильм будет называться "Return to Silent Hill", что в переводе означает "Возвращение в Сайлент Хилл", а одна из игр получит название Silent Hill: Ascension. Ранее в социальных сетях ходили слухи о том, что Konami и Bloober Team совместно работают над ремейком Silent Hill 2. 

Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на Comic Con.

Фото и видео: YouTube / Genvid Entertainment

Теги: возвращение в сайлент хилл, сайлент хилл, тизер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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