Компания Konami представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

Официально даты выхода картины в свет еще нет.

Компания Konami на официальной презентационной трансляции представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл". ранее специалисты объявили о том, что должны поделиться на мероприятии двумя новыми компьютерными играми, которые находятся на этапе создания, а также подробностями о третьей картине мистической серии. Авторы предполагают, что новый фильм будет называться "Return to Silent Hill", что в переводе означает "Возвращение в Сайлент Хилл", а одна из игр получит название Silent Hill: Ascension. Ранее в социальных сетях ходили слухи о том, что Konami и Bloober Team совместно работают над ремейком Silent Hill 2.

Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на Comic Con.

Фото и видео: YouTube / Genvid Entertainment