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Петербуржец получил отвёрткой в глаз во время застолья
Сегодня, 12:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил отвёрткой в глаз во время застолья

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Полицейским оперативно удалось задержать одного из подозреваемых.

В Петербурге мужчины что-то не поделили во время застолья, один из них был госпитализирован в больницу, стало известно Piter.tv.

Мужчины отдыхали в квартире на улице Народного Ополчения. В какой-то момент между ними произошла ссоры, гости ударили хозяина квартиры отверткой в глаз и нанесли ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с контузией и амаврозом левого глаза, раной левой кисти.

Полицейским оперативно удалось задержать одного из подозреваемых. Его уже несколько раз судили за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад мужчина угрожал ножом аптекарю в Мурино. Он заставил фармацевта открыть кассу под угрозой ножа и забрал оттуда 1200 рублей. 

Фото: pxhere

Теги: драка, ссора, улица народного ополчения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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