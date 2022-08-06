Мужчина угрожал ножом аптекарю в Мурино

Преступник забрал из кассы 1200 рублей.

В четверг, 1 июня, в полицию от работницы аптеки на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино поступило сообщение об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина заявила, что примерно в 13:39 неизвестный восточной внешности заставил её открыть кассу под угрозой ножа и забрал оттуда 1200 рублей.

На грабителе были джинсы, тёмная ветровка и кепка. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина вынес более 112 тыс. рублей из "кассы взаимопомощи" на Привокзальной площади в Пушкине.

Видео: Piter.TV