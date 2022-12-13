Мужчина вынес более 112 тыс. рублей из "кассы взаимопомощи" на Привокзальной площади в Пушкине

Злоумышленника засняла камера видеонаблюдения.

Утром вторника, 16 мая, на Привокзальной площади в Пушкине произошло ограбление: неизвестный гражданин вынес крупную сумму из "кассы взаимопомощи" и скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника засняла камера видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.TV.

Известно, что на мужчине были солнечные очки, белые кепка и маска. Также он держал в руке пакет. Рост преступника составляет примерно 175 см.

Обстоятелства произошедшего уточняют оперативники.

Ранее мы сообщили о том, что задержан грабитель, который сорвал цепочку с шеи 83-летней петербурженки в подъезде.

Видео: Piter.TV