Задержан грабитель, который сорвал цепочку с шеи 83-летней петербурженки в подъезде

Он имеет 12 судимостей за различные преступления.

В Петербурге полиция по "горячим" следам задержала грабителя, который напал на 83-летнюю женщину и сорвал с её шеи золотую цепочку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 мая в полицию обратилась 83-летняя жительница дома по Дачному проспекту. Пожилая женщина сообщила, что она подверглась нападению в подъезде, когда возвращалась домой. Злоумышленник сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком.

Уже на следующий день у дома 98 по бульвару Новаторов задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку. Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления.

Фото: МВД

Видео: Piter.tv