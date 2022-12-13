Воришка сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку в подъезде на Дачном проспекте

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 14 мая, в полицию обратилась 84-летняя петербурженка, проживающая на Дачном проспекте. Пенсионерка заявила о том, что её ограбили в подъезде собственного дома. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая рассказала, что в подъезд за ней проследовал неизвестный мужчина примерно 35 лет с тёмными волосами. Он сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку с крестом, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Юрия Гагарина вор сломал пенсионерке руку.

Видео: Piter.TV