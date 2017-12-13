В петербургском автомобильном магазине рвануло несколько баллонов с белым порошком

Канал Piter.tv публикует эксклюзивные кадры случившегося.

В Санкт-Петербурге в магазине, специализирующемся на продаже автомобильных колес, 20 февраля произошло ложное срабатывание противопожарной системы. В результате технического сбоя склад оказался покрыт белым порошком.

Как сообщают читатели Piter.tv, инцидент произошел в магазине под названием "Колеса даром", который расположен по адресу Комендантский проспект 43/2. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сотрудник покидает помещение, и через несколько секунд всю комнату окутывает густым белым дымом. Сначала произошел один хлопок, а затем последовало еще несколько.

Как оказалось, рабочие неправильно установили пожарную сигнализацию. В какой-то момент сигнальная лампочка с надписью "Пожар" замигала красным цветом без всякого повода, после чего автоматически распылились пять противопожарных баллонов со специальным порошком.

Стоит отметить, что на складе в данный момент никого не было. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, ранее Piter.tv в Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.