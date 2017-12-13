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В петербургском автомобильном магазине рвануло несколько баллонов с белым порошком

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Канал Piter.tv публикует эксклюзивные кадры случившегося.

В Санкт-Петербурге в магазине, специализирующемся на продаже автомобильных колес, 20 февраля произошло ложное срабатывание противопожарной системы. В результате технического сбоя склад оказался покрыт белым порошком.

Как сообщают читатели Piter.tv, инцидент произошел  в магазине под названием "Колеса даром", который расположен по адресу Комендантский проспект 43/2. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сотрудник покидает помещение, и через несколько секунд всю комнату окутывает густым белым дымом. Сначала произошел один хлопок, а затем последовало еще несколько.

Как оказалось, рабочие неправильно установили пожарную сигнализацию. В какой-то момент сигнальная лампочка с надписью "Пожар" замигала красным цветом без всякого повода, после чего автоматически распылились пять противопожарных баллонов со специальным порошком.

Стоит отметить, что на складе в данный момент никого не было. В результате случившегося никто не пострадал. 

Напомним, ранее Piter.tv в Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. 

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Теги: новости спб , пожарная сигнализация в колеса даром , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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