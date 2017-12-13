В Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг

В сети появилось видео от очевидцев.

На острове Суматра в Индонезии 19 февраля началось извержение вулкана Синабунг.

Вулкан выбросил столб пепла на рекордную высоту в 5 километров. Очевидцы запечатлели на фото и видео необычайно впечатляющие столбы из дыма и пепла.

Вулкан Синабунг относится к действующим стратовулканам. Этот вулкан проявляет активность с периодичностью в несколько лет регулярно, начиная с 2010 года после 400-летнего молчания. Но это извержение отличилось выбросом пепла на большую высоту, чем обычно.

Видео: Twitter/ @SismoMundial, YouTube/mr prangins, Eyewitness News

Фото: Twitter