Казус: на площади Тургенева хотели сбить сосульку, но задели трубу

В Адмиралтейском районе рабочие сломали трубу при попытке почистить крышу от снега и льда.

В Адмиралтейском районе Петербурга кровельщики повредили трубу на крыше здания. Инцидент произошел на площади Тургенева. Известно, что рабочие пытались сбить специальным инструментов наледь, но случайно задели железную конструкцию.

О произошедшем сообщили местные жители, которые засняли на видео попытку двух мужчин вернуть конструкцию на место. Для этого трубу опоясали веревками, чтобы достать свисающую часть со стены. Вероятнее всего, участок демонтируют, чтобы кусок арматуры случайно не упал на голову прохожим или припаркованные автомобили. Трубу придется ремонтировать и заново восстанавливать.

В комментариях к новости, в социальных сетях петербуржцы отмечают, что трубы во многих жилых домах прикручены несильно. Это позволяет с легкостью сломать железо.

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