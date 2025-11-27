Прорыв трубы затопил двор и заблокировал подъезды в Купчино

Мощный поток воды затопил дворовую территорию и отрезал жителям многоквартирного дома путь к выходу из подъездов.

Жители Фрунзенского района Петербурга столкнулись с последствиями прорыва трубы холодного водоснабжения. Инцидент произошел во дворе дома 20 корпус 4 по Софийской улице. По информации "Фонтанки", вода стремительно залила придомовую территорию, сделав невозможным выход из подъездов.

В пресс-службе Водоканала оперативно прокомментировали ситуацию. Специалисты предприятия незамедлительно выехали на место аварии. К 16 часам дня вытекание из поврежденной трубы удалось остановить. Коммунальщики приступили к откачке воды с дворовой территории.

В настоящий момент последствия прорыва устраняются, доступ жильцов к подъездам восстанавливается.

Ранее Piter.TV сообщал, что теплоснабжение в домах после аварии на проспекте Ветеранов восстановлено.

Фото: freepik (cookie_studio)