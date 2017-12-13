В Горелово банда подростков избивает школьников с "неправильным" стилем в одежде

В Красносельском районе подростки избивают школьников, чтобы показать, кто главный на районе.

В Красносельском районе орудует банда подростков, которые жестоко расправляются со сверстниками. Причины нападения юношей на беззащитных школьников могут быть любыми: от “неправильного”стиля одежды до разных точек зрения с жертвами.

Сообщается, что в историческом центре Горелово дети боятся даже просто выходить на улицу. Местная жительница поделилась информацией с полицией о том, что видела избиение мальчика. На него накинулась толпа молодежи. Они повалили пострадавшего на землю.Один из участников банды бил его ногами по голове. От серьезных повреждений школьника спасли друзья.

Поводом для агрессивного поведения может стать даже внешний вид человека. Также разбойников не устраивает, когда дети заходят на “их” территорию. Таким место они считают двор жилого здания под номером 48 на Красносельском шоссе. Злоумышленники иногда продолжают “мстить” жертвам. Есть сведения о том, что они приходили к учебному заведению и разбрызгивали содержимое газового баллончика в лицо детям.

Видео: YouTube

