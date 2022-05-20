Стартовала реконструкция тепломагистрали в Горелово

Проект планируют завершить в октябре 2026 года.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" ведут реконструкцию тепломагистрали от 7-й Красносельской котельной. Так, от источника до улицы Коммунаров проложат более 1,1 тыс. метров современных труб диаметром 200-600 миллиметров, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Особый этап работ – замена тепломагистрали через Лиговский канал.

Для монтажа нового участка по берегам канала произведут бетонирование фундаментов, установят специальные футляры и с помощью автокрана и экскаватора проведут через них новые трубопроводы. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

В настоящее время на объекте идет монтаж временной тепловой сети – именно по ней потребители продолжат получать тепло и горячую воду в период реконструкции.

Проект планируют завершить в октябре 2026 года. Работы обеспечат подачу теплоносителя в 40 зданий, в том числе – в три детских сада, лечебное учреждение и две школы.

Ранее на Piter.TV: в Пушкине обновили более 11 тыс. метров тепловых сетей.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"