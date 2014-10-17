Задержан мужчина, пришедший в магазин в Горелово с ножом

Он забрал товар на сумму 309 рублей.

Правоохранители задержали мужчину, пришедшего в магазин с ножом. Инцидент произошел еще 30 января в Горелово, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 6 февраля обратилась 57-летняя работница продуктового на улице Коммунаров. К ней зашел злоумышленник и, угрожая ножом, забрал товар на 309 рублей.

На Авангардной улице 4 марта по подозрению поймали 40-летнего грабителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

