У станции Горелово электропоезд сбил молодого человека
Сегодня, 14:48
78
По данным правоохранителей, парень шел вдоль железнодорожных путей.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования молодого человека на станции Горелово 25 декабря. Электропоезд сбил 18-летнего жителя Ленобласти. 

По данным правоохранителей, парень шел вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости, было применено экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезда предотвратить не удалось: юношу задело по касательной. Его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер попал под колеса электрички и погиб на станции Новый Петергоф. 

Фото: Piter.TV 

