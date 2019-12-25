У станции Горелово электропоезд сбил молодого человека

По данным правоохранителей, парень шел вдоль железнодорожных путей.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования молодого человека на станции Горелово 25 декабря. Электропоезд сбил 18-летнего жителя Ленобласти.

По данным правоохранителей, парень шел вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости, было применено экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезда предотвратить не удалось: юношу задело по касательной. Его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.TV