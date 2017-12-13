Сотрудники "Спара" сначала поднимали посетительницам юбки, а затем избили заступившихся за них мужчин

Мигранты из магазина SPAR избили клиентов после обвинения в приставании к женщинам.

Посетители магазина SPAR сообщили о том, что персонал заведения неподобающе ведет себя с женщинами. Мигранты из Средней Азии по-тихому занимались тем, что поднимали юбки посетительницам, а иногда даже записывали это на видео. При этом, иностранцы нагло смеялись и издевались над “слабым полом”. Информация подтверждена двумя петербуржцами, которые лично видели бесчинства работников.

Конфликт получил распространение, когда за жертв решили вступиться взрослые мужчины. Они попытались объяснить мигрантам неправильность их действий. Однако, вместо того, чтобы извиниться и прекратить так себя вести, рабочая сила решила выйти с посетителями магазина и разобраться на улице. Сначала они попытались напасть на клиентов внутри помещения, но там потасовка быстро “затухла”.

В результате, мужчины попросили сотрудников SRARa выйти на разговор. Около входа в заведение, пятеро мигрантов начали агрессивные действия. Они спровоцировали драку. Злоумышленники напали на пытающихся мирно разрешить ситуацию мужчин, избивая их ногами по голове. Очевидцы происходящего вызвали на место инцидента полицию.

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