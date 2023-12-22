Кравцов: охрана всех школ в новых регионах России обеспечена

По его словам, охрана учебных заведений в регионах обеспечивается во взаимодействии с Росгвардией.

Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, охрана учебных заведений в регионах обеспечивается во взаимодействии с Росгвардией. Кравцов добавил, что в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. Он также отметил, что все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием.

Ранее Путин заявил, что экономика России укрепляется по всем направлениям.

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