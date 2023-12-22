Путин: экономика России укрепляется по всем направлениям

Глава государства отметил, что российская экономика стала первой в Европе по паритету покупательской способности.

Экономика России укрепляется по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему запись беседы в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что российская экономика стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Он также подчеркнул, что в мировом рейтинге Россия заняла пятое место. При этом Путин заявил, что стране еще очень много нужно сделать для укрепления своей независимости и суверенитета.

Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН