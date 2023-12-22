Путин: развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки

По словам главы государства, самый сложный начальный этап был пройден

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему запись беседы в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, самый сложный начальный этап был пройден. Он подчеркнул необходимость наращивать темпы реализации огромной программы по освоению Дальнего Востока.

Будем, безусловно, работать дальше над всеми этими вопросами. Я очень надеюсь, что люди это чувствуют. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин пообещал приехать в Якутию.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН