Путин: развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему запись беседы в своем Telegram-канале.
По словам главы государства, самый сложный начальный этап был пройден. Он подчеркнул необходимость наращивать темпы реализации огромной программы по освоению Дальнего Востока.
Будем, безусловно, работать дальше над всеми этими вопросами. Я очень надеюсь, что люди это чувствуют.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин пообещал приехать в Якутию.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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